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Фанатка «украла» причёску Байрамяна, судья показал «Крыльям» защиту. Фото победы «Ростова»

Фанатка «украла» причёску Байрамяна, судья показал «Крыльям» защиту. Фото победы «Ростова»
«Ростов» — «Крылья Советов»
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1 марта в Ростове-на-Дону на стадионе «Ростов Арена» в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Ростов» одержал уверенную победу над «Крыльями Советов». Встреча завершилась со счётом 2:0 в пользу команды Валерия Карпина.

Таким образом, «Ростов» всухую выиграл четвёртый домашний матч в Российской Премьер-Лиге подряд. Ранее дома «Ростов» победил «Пари Нижний Новгород» (1:0), «Локомотив» (1:0) и «Ахмат» (3:0).

Лучшие кадры с матча «Ростов» — «Крылья Советов» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Артёма Гусева.

«Ростов» занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Валерия Карпина набрала 24 очка за 19 матчей. Лидирует «Краснодар», у которого 38 очков. В следующем туре «Ростов» встретится с «Краснодаром» 8 марта.

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