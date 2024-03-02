Геннадий Орлов рассказал, как стал комментатором

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал о том, как он пришёл в профессию.

«В 1973 году умер Виктор Сергеевич Набутов, наш выдающийся комментатор. 56 лет ему было. У меня эта профессия тоже вызывала интерес. Я пошёл на комментаторский конкурс — и мне повезло, меня выбрали. С декабря 1973 года я в профессии — 50 лет на радио и телевидении! На всех каналах работал. Комментировал 17 Олимпиад. На четыре чемпионата мира ездил как пишущий журналист — с 1974 по 1986 годы. Я и книжку об этом написал: «Футбольный экспресс Мюнхен — Мехико». В 1990 году, после ухода Озерова и Котэ Махарадзе, я в полном объёме комментировал матчи чемпионата мира в Италии. Шесть чемпионатов мира и семь первенств Европы я работал с места событий.

У меня был друг Михаил Эстерлис, корреспондент «Ленинградской правды». И я ещё игроком спрашивал у него: «Миша, а какая жизнь у журналистов?» Я же видел, как они одевались. Жили они довольно скромно. И Эстерлис мне ответил: «Гена, богатым ты не станешь, но будет интересно», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.