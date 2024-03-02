«Обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака». Комментатор Шнякин жёстко высказался о Промесе

Известный футбольный комментатор Дмитрий Шнякин поделился мыслями о ситуации нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса.

«У меня такой вопрос: а вам не кажется, что Квинси уверенно и планомерно идёт к тому, чего заслуживает? Парень вообразил, что у него пуленепробиваемый иммунитет, и перманентно творит дичь. Значит, ничему удивляться не надо: ответственность не размывается, она просто медленно грядёт.

Здесь я на самом деле не ёрничаю. Хотя бы потому, что обидно за имидж РПЛ и историю «Спартака». Сочувствую болельщикам, которые вынуждены краснеть за свою звезду. Просто напоминаю, что история умеет всё расставлять по своим местам. Хотя не удивлюсь, если Квинси, известный везунчик, как-то выкрутится и здесь», — написал Шнякин в своём телеграм-канале.

Ранее сообщалось, что во время зимних учебно-тренировочных сборов «Спартака» в ОАЭ Промес попал в ДТП и скрылся с места аварии. Общий срок тюремного приговора Промеса в Нидерландах — 7,5 года под стражей. Он был приговорён из-за дела о контрабанде крупной партии наркотиков и поножовщины с двоюродным братом.