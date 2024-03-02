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Геннадий Орлов: Иосиф Бродский обожал футбол и часто расспрашивал про Стрельцова

Геннадий Орлов: Иосиф Бродский обожал футбол и часто расспрашивал про Стрельцова
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Известный комментатор и журналист, бывший футболист «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, что поэт Иосиф Бродский обожал футбол и нередко интересовался делами экс-игрока московского «Торпедо» и сборной СССР Эдуарда Стрельцова.

«Бродский обожал футбол! Он, как и Стрельцов, был осуждён и часто меня расспрашивал про Эдика. Один раз я их с Толей Найманом пригласил на кубковый матч «Динамо» Ленинград — «Шахтёр». Очень им было интересно посмотреть на Лобановского. После игры мы пешком пошли на стрелку Васильевского острова, о котором у Бродского есть замечательные слова:

«Ни страны, ни погоста не хочу выбирать.
На Васильевский остров я приду умирать».

Однако в Ленинград он из эмиграции не вернулся. Похоронили в Венеции», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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