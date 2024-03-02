«Бавария» объявила о продлении контракта с Дайером до 2025 года

«Бавария» официально объявила о пролонгации трудового соглашения до 2025 года с 30-летним центральным защитником Эриком Дайером, который в минувшем январе перешёл в мюнхенский клуб из «Тоттенхэма» на правах аренды, рассчитанной до конца сезона. Мюнхенцы сообщили об этом в соцсети Х (ранее Twitter).

Напомним, арендное соглашение Дайера предполагало, что мюнхенский клуб вправе активировать опцию продления контракта с англичанином. При этом действующее трудовое соглашение Дайера с «Тоттенхэмом» рассчитано до лета 2024 года. Таким образом, защитник официально присоединится к «Баварии» грядущим летом на правах свободного агента.

Напомним, в нынешнем сезоне Дайер принял участие в 10 матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.