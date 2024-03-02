«Его время придёт, но нужно терпение». Анчелотти — об игровых минутах Арды Гюлера

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти прокомментировал слухи о недовольстве 19-летнего полузащитника Арды Гюлера количеством игрового времени, которое он получает в составе «сливочных».

«Гюлер? Нужно терпение. Это правда, что ему нужны игровые минуты, но иногда матч, команда, ситуация требуют другого выбора. Я доверяю Арде, мне бы хотелось, чтобы фанаты увидели и насладились его талантом. Его время придёт, но нужно терпение», — приводит слова Анчелотти журналист Фабрицио Романо в соцсети Х (ранее Twitter).

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Напомним, в нынешнем сезоне Гюлер принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых он не отметился результативными действиями. В общей сложности полузащитник провёл на поле 92 минуты. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2029 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.