Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Геннадий Орлов рассказал, сколько «золотых» матчей «Зенита» он прокомментировал

Геннадий Орлов рассказал, сколько «золотых» матчей «Зенита» он прокомментировал
Аудио-версия:
Комментарии

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, вспомнил свои репортажи матчей сине-бело-голубых, становившихся чемпионскими для клуба.

«Самый памятный репортаж — конечно, 1984 год. Чемпионы. Тогда же Москва доверила мне вести. А Озеров приехал брать интервью для программы «Время». У меня было пять репортажей, когда я объявлял о чемпионстве «Зенита».

Был ещё и шестой матч, когда мы узнали о победе в самолёте. Перед вылетом в Грозный мне сообщили о назначении, хотя я уже какое-то время не комментировал. Лечу туда. Дриусси забивает, «Зенит» играет вничью. Я тогда закончил репортаж словами: «Если «Локомотив» не выиграет, «Зенит» станет чемпионом». Уже по пути назад мы узнали, что этот гол стал «золотым», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Материалы по теме
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Эксклюзив
«В моих репортажах всегда было закодированное послание». Неизвестный Геннадий Орлов
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android