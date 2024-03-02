Геннадий Орлов рассказал, сколько «золотых» матчей «Зенита» он прокомментировал

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, вспомнил свои репортажи матчей сине-бело-голубых, становившихся чемпионскими для клуба.

«Самый памятный репортаж — конечно, 1984 год. Чемпионы. Тогда же Москва доверила мне вести. А Озеров приехал брать интервью для программы «Время». У меня было пять репортажей, когда я объявлял о чемпионстве «Зенита».

Был ещё и шестой матч, когда мы узнали о победе в самолёте. Перед вылетом в Грозный мне сообщили о назначении, хотя я уже какое-то время не комментировал. Лечу туда. Дриусси забивает, «Зенит» играет вничью. Я тогда закончил репортаж словами: «Если «Локомотив» не выиграет, «Зенит» станет чемпионом». Уже по пути назад мы узнали, что этот гол стал «золотым», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.