Экс-игрок «Челси» Оби Микел: в эпоху Абрамовича Почеттино уже был бы уволен

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о большом количестве критики, которой подвергаются «синие» при руководстве Маурисио Почеттино.

«Часть критики была чрезмерной, но в своё время мы проходили через то же самое. Также подвергались критике, когда не выигрывали, и наблюдали, как тренеры теряют работу.

Это «Челси». Ты должен побеждать здесь. Ты должен выигрывать матчи и трофеи. Я встаю на сторону игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько?

Если бы сейчас была эпоха Абрамовича, Почеттино уже потерял бы работу. Но надеюсь, что новые владельцы дадут ему время. Посмотрим, что из этого выйдет в конце сезона», — приводит слова Оби Микела Evening Standard.

Напомним, Почеттино стал главным тренером «Челси» минувшим летом. После 25 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 35 очков и занимает 11-е место.