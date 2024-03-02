Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-игрок «Челси» Оби Микел: в эпоху Абрамовича Почеттино уже был бы уволен

Экс-игрок «Челси» Оби Микел: в эпоху Абрамовича Почеттино уже был бы уволен
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Челси» Джон Оби Микел высказался о большом количестве критики, которой подвергаются «синие» при руководстве Маурисио Почеттино.

«Часть критики была чрезмерной, но в своё время мы проходили через то же самое. Также подвергались критике, когда не выигрывали, и наблюдали, как тренеры теряют работу.

Это «Челси». Ты должен побеждать здесь. Ты должен выигрывать матчи и трофеи. Я встаю на сторону игроков и тренера. Им нужно дать время, но сколько?

Если бы сейчас была эпоха Абрамовича, Почеттино уже потерял бы работу. Но надеюсь, что новые владельцы дадут ему время. Посмотрим, что из этого выйдет в конце сезона», — приводит слова Оби Микела Evening Standard.

Напомним, Почеттино стал главным тренером «Челси» минувшим летом. После 25 туров чемпионата Англии лондонский клуб набрал 35 очков и занимает 11-е место.

Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
Почеттино: Галлахеру нравится играть в «Челси», его контракт — совсем другой вопрос
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android