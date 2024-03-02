Главный тренер «Челси» Маурисио Почеттино рассказал о сроках восстановления Риса Джеймса после полученной травмы.

«Я думаю, что Рис будет задействован до конца сезона. Я надеюсь на это, но для меня приоритетом является его здоровье, помочь ему снова проявить себя с лучшей стороны, почувствовать себя сильным. Я не могу назвать точную дату, когда возможно его возвращение», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, защитник был заменён в матче 16-го тура английской Премьер-лиги с «Эвертоном» (0:2). После медобследования было установлено, что игрок получил травму подколенного сухожилия. Рис Джеймс был прооперирован в декабре 2023 года.