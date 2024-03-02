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Игрок «Краснодара» Батчи: Ивич — лучший тренер в российском футболе

Игрок «Краснодара» Батчи: Ивич — лучший тренер в российском футболе
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Ангольский полузащитник «Краснодара» Жоау Батчи поделился мнением о главном тренере «быков» Владимире Ивиче.

«Ивич умеет дать каждому игроку уверенность в себе, даже тем, кто не играет. Ментальная связь с тренером очень важна и для основных футболистов, и для тех, кто играет реже. Ребята со скамейки запасных должны быть готовы выйти на поле и помочь команде. Наш тренер способен мотивировать каждого. Сейчас он самый сильный тренер в российском футболе? Мы идём на первом месте. Значит, он лучший!» — приводит слова Батчи Metaratings.

Владимир Ивич возглавил команду в январе 2023 года. В данный момент «Краснодар» находится на первой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 38 очков после 18 проведённых матчей.

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