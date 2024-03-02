Геннадий Орлов: Россия — больше хоккейная страна. Украинская школа футбола стояла выше

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, сравнил российскую школу футбола с украинской.

«Украинская школа футбола всегда стояла высоко — выше российской. Климатические условия такие! Там теплее, и люди больше играют в футбол. В России же он развивается в основном в Москве, сейчас ещё в Петербурге. А украинские ребята всегда были техничными и задавали тон везде, где бы ни играли. Россия — больше хоккейная страна. Зима — восемь-девять месяцев! Поэтому у нас и успехов в хоккее значительно больше.

Хотя нельзя сравнивать футбол с хоккеем. В футбол играют 200 с чем-то стран, а в хоккей — восемь. И то на Кубке мира восьмой сделали сборную из разных государств. В НХЛ великолепный хоккей, зрелищный, бизнес большой. Из нашей страны около полусотни ребят там играет — и не теряются. Значит, школа хоккея живёт. А в футболе мы преемственность потеряли», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.