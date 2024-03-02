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«Брайтон» не снизит для «Барселоны» сумму отступных в € 15 млн за Де Дзерби — Sport.es

«Брайтон» не снизит для «Барселоны» сумму отступных в € 15 млн за Де Дзерби — Sport.es
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Руководство «Брайтона» не намерено редуцировать размер суммы отступных, включённой в контракт главного тренера английского клуба Роберто Де Дзерби, ради того, чтобы он имел возможность возглавить «Барселону». Об этом сообщает Sport.es.

По информации источника, данная сумма отступных составляет € 15 млн.

Со своей стороны «Барселона» не готова платить эту денежную сумму, поскольку, во-первых, полагает, что она будет оказывать давление на итальянского специалиста. Во-вторых, руководство каталонского клуба считает нецелесообразным платить € 15 млн в своём нынешнем финансовом положении. При этом сам Де Дзерби открыт к переговорам с сине-гранатовыми.

Напомним, 44-летний специалист возглавляет «Брайтон» с осени 2022 года. После 26 туров чемпионата Англии нынешнего сезона подопечные Де Дзерби набрали 39 очков и занимают седьмое место.

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