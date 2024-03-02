ЦСКА — «Оренбург»: первый тайм прошёл без голов

В эти минуты проходит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». После первого тайма счёт не открыт — 0:0.

Встреча проводится на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживает бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Армейцы превзошли «Оренбург» по статистике ударов в створ ворот — 4:1. Пока они не смогли реализовать свои моменты. Отметим, что в первом тайме судья не показал ни одной карточки.

Последний раз команды встречались в рамках группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. Тогда ЦСКА одержал домашнюю победу со счётом 3:1. В 6-м туре РПЛ-2023/2024 армейцы и оренбуржцы сыграли вничью — 1:1.