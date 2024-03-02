Тренер «Ювентуса» Аллегри: мы должны сделать всё, чтобы занять второе место в Серии А

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри ответил на вопрос, как обстоит ситуация с продлением его контракта, который истекает летом 2025 года.

«Мы с руководством ещё не общались об этом. У меня есть год по контракту. Мы должны завершить нынешний сезон на мажорной ноте, а затем, когда боссы клуба решат, каким будет будущее «Ювентуса», они сообщат мне об этом. Сейчас нам нужно сделать всё, чтобы занять второе место и улучшить прошлогодние показатели, когда мы заняли третье место. С того момента команда была сильно изменена, ведь пришло много молодых игроков. Теперь это также учитывается», — приводит слова Аллегри сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Напомним, после 26 туров чемпионата Италии «Ювентус» набрал 57 очков и занимает второе место, отставая от лидирующего «Интера» на 12 очков.