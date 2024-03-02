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Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве

Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве
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Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет следить за матчем с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 2 марта, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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