Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве

Глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль будет следить за матчем с санкт-петербургским «Зенитом» на базе московской команды.

«Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на этот матч, посмотрит игру в Москве, на нашей базе», — передаёт слова Зеленова корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 2 марта, в рамках 19-го тура Российской Премьер-Лиги санкт-петербургский «Зенит» сыграет с московским «Спартаком». Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск. «Чемпионат» будет проводить текстовую онлайн-трансляцию встречи.