Орлов: советские футболисты бегали больше всех, а сейчас наши игроки не держат темп

Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, сравнил советских футболистов с российскими.

«Советские футболисты в принципе бегали больше всех — тем самым компенсировали недостаток техничности. Нам говорили коллеги из ГДР: «Вы что, сумасшедшие, так много бегать? Это же футбол — с мячом работайте». А сейчас наши футболисты не держат темп 90 минут. Мало тренируются! Они не хотят в этом признаваться, но теперь все перешли на тренировки с мячом.

Но в наших условиях ОФП должна быть на высочайшем уровне. Ничем другим мы взять не можем. Своим друзьям Сёмину, Газзаеву я говорил: «Вы же сами поменяли систему подготовки». Соглашаются: ну да, появились же иностранцы, к ним другой подход нужен», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.