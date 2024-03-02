«Давайте сначала не вылетим». Голенков — о шансах «Ростова» на место в пятёрке РПЛ

Нападающий «Ростова» Егор Голенков высказался относительно шансов ростовчан попасть в пятёрку лучших команд Российской Премьер-Лиги по итогам нынешнего сезона.

«Давайте сначала не вылетим, а потом уже будем смотреть», — приводит слова Голенкова «РБ Спорт».

Напомним, после 20 туров чемпионата России «Ростов» набрал 24 очка и на текущий момент занимает 10-е место, отставая от пятой строчки, на которой находится московский «Спартак», на шесть очков.

В нынешнем сезоне Голенков принял участие в 19 матчах РПЛ, в которых отметился шестью голами и двумя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до зимы 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.