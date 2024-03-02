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Орлов: хотел пригласить киевлян на юбилей, но потом начались украинские события

Орлов: хотел пригласить киевлян на юбилей, но потом начались украинские события
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Известный комментатор и журналист, бывший игрок «Зенита» и ленинградского «Динамо» Геннадий Орлов, которому сегодня, 2 марта, исполняется 79 лет, рассказал, как украинские события не позволили ему пригласить киевлян на юбилей.

«Мне по поводу дня рождения вспомнилась ещё история. У меня не состоялся один матч. Приближался мой юбилей. Я комментировал в 2013 году в Сыктывкаре матч ветеранов «Спартак» — «Динамо» Киев. Ну и, кроме того, в Москве периодически проходили турниры. Украинцы, армяне, русские — все общались. И я обратился к моему хорошему другу Буряку: «Лёня, а если я на свой день рождения организую матч в СКК — ветераны «Динамо» и «Зенита»?» Буряк загорелся: «Потрясающая история».

Все киевляне согласились приехать. На такую игру собрались бы тысячи! Я уже договорился с Александром Валерьевичем Дюковым — в ту пору президентом «Зенита» — об организационных вопросах. И тут начались украинские события. Ребята готовы были приехать, но мы решили ни их, ни себя не подставлять. И матч не состоялся», — сказал Орлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

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