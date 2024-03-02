Хави ответил, может ли он изменить решение об уходе из «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави ответил на вопрос о том, может ли измениться его решение об уходе по окончании сезона.

«Я твёрд в своём решении покинуть клуб в конце сезона. Изменений нет. Я собираюсь уйти», — приводит слова главного тренера журналист Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Напомним, ранее Хави заявил об уходе из «Барселоны» по итогам сезона. Однако есть информация о том, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта хочет, чтобы специалист остался в клубе на следующий сезон.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году и в том сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги после 26 туров «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Реал» с 65 очками.