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ЦСКА — Оренбург 1:1, результат матча 19-го тура РПЛ 2 марта

ЦСКА упустил победу над «Оренбургом», пропустив мяч на 90+4-й минуте
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Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 1:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

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