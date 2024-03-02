ЦСКА упустил победу над «Оренбургом», пропустив мяч на 90+4-й минуте

Завершился матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. «Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Команды сыграли вничью — 1:1.

На 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного. На 90+4-й минуте аргентинский защитник «Оренбурга» Матиас Перес вырвал ничью для своей команды.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.