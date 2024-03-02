«Оренбург» впервые в истории сыграл вничью в Москве в рамках РПЛ

Сегодня, 2 марта, «Оренбург» сыграл вничью с московским ЦСКА — 1:1. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Оренбуржцы в первый раз в своей истории завершили матч в Москве ничейным результатом в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

Это был 20-й матч «Оренбурга» в РПЛ, сыгранный в столице России. Напомним, в прошедшей встрече команда гостей вырвала ничью у ЦСКА благодаря голу аргентинского защитника Матиаса Переса. Ранее, на 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.