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«Оренбург» впервые в истории сыграл вничью в Москве в рамках РПЛ

«Оренбург» впервые в истории сыграл вничью в Москве в рамках РПЛ
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Сегодня, 2 марта, «Оренбург» сыграл вничью с московским ЦСКА — 1:1. Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Оренбуржцы в первый раз в своей истории завершили матч в Москве ничейным результатом в рамках Российской Премьер-Лиги. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

Это был 20-й матч «Оренбурга» в РПЛ, сыгранный в столице России. Напомним, в прошедшей встрече команда гостей вырвала ничью у ЦСКА благодаря голу аргентинского защитника Матиаса Переса. Ранее, на 81-й минуте матча нападающий армейцев Тамерлан Мусаев открыл счёт и вывел ЦСКА вперёд с передачи Антона Заболотного.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

Турнирная таблица РПЛ
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