Защитник ЦСКА Роша высказался об упущенной победе над «Оренбургом»
Поделиться
Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от ничьи в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Армейцы пропустили мяч на 90+4-й минуте.
МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81' 1:1 Перес – 90+4'
«Это недостаток внимания. Такого не должно происходить. Сейчас надо хорошо поработать и улучшить этот элемент, чтобы с Самарой такого не повторилось.
Пропущенные мячи в концовках — это не проблема, а недостаток внимания. Когда игра подходит к концу, надо сохранять концентрацию. Необходимо работать и улучшать этот элемент во время недельной подготовки. Мы не можем допускать, чтобы мяч приходил так в нашу штрафную и залетал в ворота», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.
Комментарии
- 2 марта 2024
-
17:21
-
17:19
-
17:15
-
17:11
-
17:09
-
17:07
-
17:07
-
17:04
-
17:04
-
17:01
-
17:00
-
16:59
-
16:58
-
16:54
-
16:54
-
16:49
-
16:47
-
16:45
-
16:45
-
16:30
-
16:28
-
16:27
-
16:20
-
16:18
-
16:10
-
16:10
-
16:07
-
16:00
-
15:57
-
15:46
-
15:45
-
15:45
-
15:43
-
15:33
-
15:28