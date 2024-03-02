Защитник ЦСКА Роша высказался об упущенной победе над «Оренбургом»

Бразильский защитник московского ЦСКА Виллиан Роша поделился впечатлениями от ничьи в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом». Встреча завершилась со счётом 1:1. Армейцы пропустили мяч на 90+4-й минуте.

«Это недостаток внимания. Такого не должно происходить. Сейчас надо хорошо поработать и улучшить этот элемент, чтобы с Самарой такого не повторилось.

Пропущенные мячи в концовках — это не проблема, а недостаток внимания. Когда игра подходит к концу, надо сохранять концентрацию. Необходимо работать и улучшать этот элемент во время недельной подготовки. Мы не можем допускать, чтобы мяч приходил так в нашу штрафную и залетал в ворота», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.