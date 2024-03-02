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Защитник ЦСКА Роша рассказал о болевых ощущениях в колене

Защитник ЦСКА Роша рассказал о болевых ощущениях в колене
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Бразильский футболист московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о повреждении, полученном в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1). Напомним, центральный защитник получил болезненный удар во втором тайме и прихрамывал до самого конца встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Сейчас у меня чуть-чуть болит колено, но ничего серьёзного — это просто игровые моменты. К следующей игре я буду готов защищать ЦСКА», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

После этой игры московский ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.

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