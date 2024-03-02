Защитник ЦСКА Роша отреагировал на возвращение Дивеева после травмы

Бразильский футболист московского ЦСКА Виллиан Роша высказался о первом возвращении защитника Игоря Дивеева в состав армейцев. Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (1:1) стал первой официальной игрой россиянина после травмы, полученной в матче за Суперкубок России с «Зенитом».

«Мы прекрасно знаем, что Дивей просто великолепный игрок. Мы понимаем, что он возвращался после травмы и завершал процесс реабилитации. Сейчас мы будем ему помогать реадаптироваться в команде, чтобы он снова стал лидером. С ним очень приятно, комфортно и уверенно играть», — передаёт слова Роши корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

ЦСКА находится на седьмой строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу, набрав 29 очков в 19 проведённых матчах. «Оренбург» располагается на 14-й позиции с 16 очками после аналогичного количества встреч.