Защитник «Оренбурга» Перес: я всегда молюсь богу, чтобы голы приходили

Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о своей результативности в нынешнем сезоне, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Отметим, что аргентинец стал автором единственного гола своей команды в игре с армейцами.

«То, что я много забиваю, в первую очередь, это интуиция. Я всегда молюсь богу, чтобы голы приходили. И всегда позитивное настроение», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

24-летний центральный защитник перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года из аргентинского «Лануса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. В нынешнем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и одной голевой передачей.