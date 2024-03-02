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Защитник «Оренбурга» Перес: я всегда молюсь богу, чтобы голы приходили

Защитник «Оренбурга» Перес: я всегда молюсь богу, чтобы голы приходили
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о своей результативности в нынешнем сезоне, после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1). Отметим, что аргентинец стал автором единственного гола своей команды в игре с армейцами.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«То, что я много забиваю, в первую очередь, это интуиция. Я всегда молюсь богу, чтобы голы приходили. И всегда позитивное настроение», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

24-летний центральный защитник перебрался в «Оренбург» зимой 2023 года из аргентинского «Лануса», по информации интернет-портала Transfermarkt, за € 1 млн. В нынешнем сезоне сыграл за команду 20 матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью мячами и одной голевой передачей.

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