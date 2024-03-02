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Защитник «Оренбурга» Перес: гол ЦСКА — не самый красивый в моей карьере

Защитник «Оренбурга» Перес: гол ЦСКА — не самый красивый в моей карьере
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Защитник «Оренбурга» Матиас Перес высказался о матче 19-го тура чемпионата России с московским ЦСКА (1:1). Футболист стал автором гола, сравняв счёт на 90+4-й минуте.

«Из Москвы уезжаем с хорошим эмоциями, потому что мы могли проиграть. Ничья — это очень хорошо. Интуиция подсказала мне, что мне нужно оказаться там, где я оказался в итоге.

Этот мяч не самый красивый в моей карьере. В предыдущем клубе, у меня был забитый мяч, который в эмоциональном плане значил для меня гораздо больше. У меня есть и красивее мячи. Плюс, тот мяч я забил головой. Многие говорят, что мне роста не хватает. Когда я забиваю головой — это ещё важнее для меня», — передаёт слова Переса корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

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