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Защитник «Оренбурга» Адамов высказался о попадании в расширенный список сборной России

Защитник «Оренбурга» Адамов высказался о попадании в расширенный список сборной России
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Защитник «Оренбурга» Арсен Адамов после матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА (1:1) высказался о попадании в расширенный список сборной России на мартовский учебно-тренировочный сбор. Напомним, во время этого сбора российская национальная команда проведёт товарищеские матчи с Сербией и Парагваем.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Приятно играть за национальную сборную. Это мечта любого футболиста — для меня в том числе. Очень рад попасть в расширенный список. Сербия и Парагвай — очень хорошие соперники и сильные сборные. Последний матч был с Кубой — это не тот соперник. Будет интересно», — сказал Адамов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, товарищеский матч с Сербией состоится 21 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». Начало игры запланировано на 20:00 мск. Также в марте российская национальная команда сыграет с Парагваем. Встреча состоится 25 марта.

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