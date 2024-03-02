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Радимов — об отъезде Абаскаля: мог бы вообще остаться в Дубае вместе с Промесом

Радимов — об отъезде Абаскаля: мог бы вообще остаться в Дубае вместе с Промесом
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Бывший футболист «Зенита» и сборной России Владислав Радимов отреагировал на новость о том, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль, дисквалифицированный на сегодняшний матч 19-го тура чемпионата России с бело-голубыми, будет следить за ходом встречи, находясь на базе московской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак умудрился выдать максимальную концентрацию необъяснимых событий на единицу времени в это межсезонье. Сначала уже нескрываемый конфликт Джикии и Абаскаля. Потому безумная история с Промесом. Потом совершенно стыдный провал с газоном на домашней арене. А теперь вишенка на торте красно-белого безумия в межсезонье — решение Абаскаля уехать из Петербурга, чтобы посмотреть матч на базе.

Да, тренер дисквалифицирован, но он может находиться на стадионе, а после матча просто обязан разделить победу или поражение вместе с игроками, штабом, командой. Но умом Абаскаля не понять. Кажется, если ему не хочется быть на стадионе вместе с командой, то мог бы вообще остаться в Дубае вместе с Квинси, поддержал бы его», — написал Радимов в своём телеграм-канале.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

Ранее Абаскаль сказал, что цель красно-белых на оставшуюся часть сезона РПЛ заключается в том, чтобы «побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче».

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