Созин: как «Спартаку» играть с «Зенитом» в этой ужасной атмосфере вокруг клуба?

Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

«Матч «Зенита» и «Спартака», безусловно, один из самых топовых матчей второго круга РПЛ. И я вообще не понимаю, как будет играть «Спартак». Во первых – они только прилетели из тёплой страны. Что будет с акклиматизацией? Как игроки воспримут смену жары на холод? Да, на стадионе есть крыша, но самолёт ведь не приземлялся прямо туда. Второй вопрос – эмоциональный фон. Тут и то, что лидер команды «нагадил» клубом, подставившись с ОАЭ, и новости из Москвы о переносе матча, и отсутствие Абаскаля на игре. Как «Спартаку» играть в этой ужасной атмосфере вокруг клуба? Пока всё у них не так, как надо. Поэтому и ставлю на «Зенит» – у них есть все шансы на победу. Но спорт тем и хорош, что он непредсказуем – так что и сегодня можно ждать сюрпризы», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.