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Созин: как «Спартаку» играть с «Зенитом» в этой ужасной атмосфере вокруг клуба?

Созин: как «Спартаку» играть с «Зенитом» в этой ужасной атмосфере вокруг клуба?
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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин высказался о матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком».

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Матч «Зенита» и «Спартака», безусловно, один из самых топовых матчей второго круга РПЛ. И я вообще не понимаю, как будет играть «Спартак». Во первых – они только прилетели из тёплой страны. Что будет с акклиматизацией? Как игроки воспримут смену жары на холод? Да, на стадионе есть крыша, но самолёт ведь не приземлялся прямо туда. Второй вопрос – эмоциональный фон. Тут и то, что лидер команды «нагадил» клубом, подставившись с ОАЭ, и новости из Москвы о переносе матча, и отсутствие Абаскаля на игре. Как «Спартаку» играть в этой ужасной атмосфере вокруг клуба? Пока всё у них не так, как надо. Поэтому и ставлю на «Зенит» – у них есть все шансы на победу. Но спорт тем и хорош, что он непредсказуем – так что и сегодня можно ждать сюрпризы», – сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

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