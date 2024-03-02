«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян провёл на поле 61 минуту

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Футболисты «Севильи» смогли обеспечить себе комфортное преимущество уже к 15-й минуте благодаря дублю нападающего Юссефа Эн-Несири, забившего первый мяч на 11-й минуте, а второй на 13-й. На 45+5-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал португалец Андре Силва. Третий мяч в ворота команды из Сан-Себастьяна забил опытный защитник Серхио Рамос на 66-й минуте. На 90+2-й минуте Брайс Мендес забил второй гол гостей.

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Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

После этой победы в активе «Севильи» стало 27 очков. Команда поднялась на 14 строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 40 очками идёт на седьмом месте.