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«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян провёл на поле 61 минуту

«Севилья» обыграла «Реал Сосьедад», Захарян провёл на поле 61 минуту
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Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура испанской Примеры, в котором встречались «Севилья» и «Реал Сосьедад», за который выступает российский полузащитник Арсен Захарян. Игра проходила на стадионе «Рамон Санчес Писхуан» в Севилье. Стартовый свисток арбитра прозвучал в 16:00 мск. Хозяева одержали победу со счётом 3:2.

Испания - Примера . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 16:00 МСК
Севилья
Севилья
Окончен
3 : 2
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
1:0 Эн-Несири – 11'     2:0 Эн-Несири – 13'     2:1 А. Силва – 45+5'     3:1 Рамос – 65'     3:2 Мендес – 90+2'    

Футболисты «Севильи» смогли обеспечить себе комфортное преимущество уже к 15-й минуте благодаря дублю нападающего Юссефа Эн-Несири, забившего первый мяч на 11-й минуте, а второй на 13-й. На 45+5-й минуте гости получили право пробить 11-метровый удар, который уверенно реализовал португалец Андре Силва. Третий мяч в ворота команды из Сан-Себастьяна забил опытный защитник Серхио Рамос на 66-й минуте. На 90+2-й минуте Брайс Мендес забил второй гол гостей.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Российский полузащитник «Реала Сосьедад» Арсен Захарян вышел на поле в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте.

После этой победы в активе «Севильи» стало 27 очков. Команда поднялась на 14 строчку в турнирной таблице. «Реал Сосьедад» с 40 очками идёт на седьмом месте.

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