«Зенит» — «Спартак»: стали известны стартовые составы команд на матч РПЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Сегодня, 2 марта, состоится матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Матч начнётся в 19:30 мск.

Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Стартовые составы команд:

«Зенит»: Адамов, Сантос, Фернандес, Эракович, Нино, Вендел, Барриос, Клаудиньо, Мостовой, Артур, Кассьерра.

«Спартак»: Максименко, Хлусевич, Дуарте, Бабич, Зиньковский, Зобнин, Мартинс, Пруцев, Медина, Угальде, Соболев.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Зенит» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел, оформивший дубль. Единственный гол красно-белых забил нападающий Александр Соболев.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.