Александр Гришин: Чалову опять надо завоёвывать место в составе ЦСКА, от него ждут голов

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем армейцев Фёдоре Чалове после матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Напомним, форвард вышел в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте. Результативными действиями Чалов не отметился.

«Конечно, хотелось бы, чтобы Чалов играл лучше. Тренер же не будет менять футболиста, который играет хорошо. Чем-то Владимир Валентинович был недоволен. Мусаев и Заболотный вышли и сразу забили гол. Фёдору опять надо завоёвывать место в составе. От Фёдора ждут голов, а их мы сегодня не увидели. Может переживает из-за ситуации с контрактом, много читает в интернете и какие-то мысли на этот счёт у него есть. Но я считаю, что ему надо сосредоточится на игре. Я хочу, чтобы Чалов остался в ЦСКА, как Акинфеев. Чтобы болельщики запомнили его, как хорошего нападающего, который отыграл всю жизнь в армейском клубе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.