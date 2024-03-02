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Александр Гришин: Чалову опять надо завоёвывать место в составе ЦСКА, от него ждут голов

Александр Гришин: Чалову опять надо завоёвывать место в составе ЦСКА, от него ждут голов
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался о нападающем армейцев Фёдоре Чалове после матча 19-го тура РПЛ с «Оренбургом» (1:1). Напомним, форвард вышел в стартовом составе и был заменён на 67-й минуте. Результативными действиями Чалов не отметился.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 14:00 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Оренбург
Оренбург
1:0 Мусаев – 81'     1:1 Перес – 90+4'    

«Конечно, хотелось бы, чтобы Чалов играл лучше. Тренер же не будет менять футболиста, который играет хорошо. Чем-то Владимир Валентинович был недоволен. Мусаев и Заболотный вышли и сразу забили гол. Фёдору опять надо завоёвывать место в составе. От Фёдора ждут голов, а их мы сегодня не увидели. Может переживает из-за ситуации с контрактом, много читает в интернете и какие-то мысли на этот счёт у него есть. Но я считаю, что ему надо сосредоточится на игре. Я хочу, чтобы Чалов остался в ЦСКА, как Акинфеев. Чтобы болельщики запомнили его, как хорошего нападающего, который отыграл всю жизнь в армейском клубе», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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