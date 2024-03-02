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Арсен Адамов: «Спартаку» будет очень тяжело без Промеса в матче с «Зенитом»

Арсен Адамов: «Спартаку» будет очень тяжело без Промеса в матче с «Зенитом»
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Защитник «Зенита» Арсен Адамов, на правах аренды выступающий за «Оренбург», высказался по поводу ситуации вокруг форварда «Спартака» Квинси Промеса.

«Сегодня суперматч в Питере: «Зенит» – «Спартак». Думаю, «Спартаку» будет очень тяжело без Промеса. Это большая потеря для них. Что с ним происходит, мы знаем только по новостям из интернета. Как всё на самом деле – неизвестно. Не знаю, как они будут без него, но незаменимых игроков нет», – сказал Адамов Metaratings.

Ранее стало известно о том, что нападающего «Спартака» Квинси Промеса задержали в аэропорту ОАЭ. В связи с этим игрок красно-белых на сможет сыграть с петербургским «Зенитом».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» 2 марта пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 мск.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва
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