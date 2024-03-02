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Тренер «Зенита» Семак высказался об отсутствии Промеса в заявке «Спартака» на игру

Тренер «Зенита» Семак высказался об отсутствии Промеса в заявке «Спартака» на игру
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак в преддверии матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса в заявке красно-белых. Ранее стало известно о том, что Промеса задержали в аэропорту ОАЭ. В связи с этим игрок красно-белых на сможет сыграть с санкт-петербургским клубом.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

«Насколько потеря Промеса является бонусом для «Зенита»? Это может показать только игра. Промес — игрок, который может индивидуально решить момент, оттянуться, сыграть в роли диспетчера. Соболев — игрок другого плана. В компоненте фланговых передач и стандартных положений «Спартак» будет лучше сегодня. Сложно предположить, как будет складываться игра.

Мы отталкиваемся от своей игры, стараемся играть активно, агрессивно, «Спартак» тоже старается действовать активно. Предсезонные матчи показали, что они пытаются играть вертикально, активно, их атака прилично выглядит», — сказал Семак в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

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