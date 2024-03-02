Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Он там чувствует себя спокойнее». Тренер «Спартака» — о решении Абаскаля уехать в Москву

«Он там чувствует себя спокойнее». Тренер «Спартака» — о решении Абаскаля уехать в Москву
Аудио-версия:
Комментарии

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил решение наставника клуба Гильермо Абаскаля следить за ходом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», находясь на базе московской команды.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

«Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что‑то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

Ранее Абаскаль сказал, что цель красно-белых на оставшуюся часть сезона РПЛ заключается в том, чтобы «побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче».

Материалы по теме
Гильермо Абаскаль будет смотреть матч с «Зенитом» на базе «Спартака» в Москве
«Впервые вижу такого тренера». Каррера — о решении Абаскаля не посещать матч с «Зенитом»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android