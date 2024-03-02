«Он там чувствует себя спокойнее». Тренер «Спартака» — о решении Абаскаля уехать в Москву

Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович объяснил решение наставника клуба Гильермо Абаскаля следить за ходом матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом», находясь на базе московской команды.

«Мы знали, что он отправится в Москву. Он отбывает уже третий матч дисквалификации. Возможно, в этом есть что‑то, что приносит «Спартаку» удачу. Главной причиной этому является то, что он там чувствует себя спокойнее», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

Ранее Абаскаль сказал, что цель красно-белых на оставшуюся часть сезона РПЛ заключается в том, чтобы «побеждать и побеждать, биться за цвета и эмблему в каждом без исключения матче».