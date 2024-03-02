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Александр Гришин оценил игру новичка ЦСКА Тамерлана Мусаева

Александр Гришин оценил игру новичка ЦСКА Тамерлана Мусаева
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Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин высказался об игре форварда армейцев Тамерлана Мусаева в матче 19-го тура чемпионата России, в котором красно-синие встречались с «Оренбургом» (1:1).

«Мусаев провёл на поле 30 минут, забил мяч. Он такой настырный нападающий. Он молодец, боролся, выцарапывал мячи и забил хороший гол. А если нападающий забил гол, значит, он хороший нападающий», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

2 марта матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между московским ЦСКА и «Оренбургом». Встреча прошла на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Игру обслуживала бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Команды сыграли вничью — 1:1. В составе армейцев единственный гол забил нападающий Тамерлан Мусаев.

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