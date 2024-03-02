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Тренер «Спартака» высказался об отсутствии Промеса в заявке на игру с «Зенитом»

Тренер «Спартака» высказался об отсутствии Промеса в заявке на игру с «Зенитом»
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался об отсутствии нападающего Квинси Промеса в заявке на матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом». Ранее стало известно о том, что Промеса задержали в аэропорту ОАЭ. В связи с этим игрок красно-белых на сможет сыграть с санкт-петербургским клубом.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Перерыв
0 : 0
Спартак М
Москва

«Промес является очень важным игроком для «Спартака», но мы сейчас не должны думать об этом. В команде есть другие ребята, которые выйдут на поле и будут выполнять то, что они должны. Если мы будем говорить о том, что кого‑то нет, то это будет выглядеть как отговорка», — сказал Слишкович в эфире «Матч ТВ».

Напомним, матч «Зенит» — «Спартак» пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра матча выступит Сергей Карасёв из Москвы. Время начала игры — 19:30 мск.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

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