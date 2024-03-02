Гришин: Дзагоев классно разбирается в футболе. Рад, что Алан вернулся в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Я очень рад, что Дзагоев вернулся в ЦСКА. Чем больше футболистов, которые играли за ЦСКА, будут работать в клубе, тем лучше будет для клуба. Потому что ЦСКА – это семья! Дзагоев был отличным футболистом, он классно разбирается в футболе и то, что он остался в ЦСКА это очень хорошо.

Алану выбирать, надо ли учиться на тренера. Но пока он выбрал такую для себя стезю селекционера. Я думаю, что у него получится на этой должности, так как он играл на позиции полузащитника, в центре поля и разбирается в качественных футболистах. Он был игроком высокого класса, поэтому будет смотреть на футбольные фишки по-другому, в отличие от других людей, которые не играли в футбол», — сказал Гришин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.