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Ноттингем Форест — Ливерпуль 0:1, результат матча 27-го тура АПЛ 2 марта

«Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингема» благодаря голу Нуньеса на 90+9-й минуте
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Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Игра прошла в Ноттингеме (Англия) на стадионе «Сити Граунд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Дирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей – 1:0.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Ноттингем Форест
Ноттингем
Окончен
0 : 1
Ливерпуль
Ливерпуль
0:1 Нуньес – 90+9'    

В составе красных единственный гол забил Дарвин Нуньес, который отличился в компенсированное время.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт на 17-й строчке.

В параллельном матче 27-го тура английской Премьер-лиги сыграли «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. Кроме того, «Брайтон» уступил «Фулхэму» со счётом 0:3.

Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Эвертон
Ливерпуль
Окончен
1 : 3
Вест Хэм Юнайтед
Лондон
1:0 Бету – 56'     1:1 Зума – 62'     1:2 Соучек – 90+1'     1:3 Альварес – 90+5'    
Англия - Премьер-лига . 27-й тур
02 марта 2024, суббота. 18:00 МСК
Фулхэм
Лондон
Окончен
3 : 0
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
1:0 Уилсон – 21'     2:0 Мунис – 32'     3:0 Траоре – 90+1'    
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