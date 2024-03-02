«Ливерпуль» вырвал победу у «Ноттингема» благодаря голу Нуньеса на 90+9-й минуте

Сегодня, 2 марта, состоялся матч 27-го тура чемпионата Англии, в котором встречались «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Игра прошла в Ноттингеме (Англия) на стадионе «Сити Граунд». Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Полом Дирни. Стартовый свисток прозвучал в 18:00 по московскому времени. Игра завершилась победой гостей – 1:0.

В составе красных единственный гол забил Дарвин Нуньес, который отличился в компенсированное время.

После 27 матчей чемпионата Англии по футболу на счету «Ливерпуля» 63 очка. Коллектив Юргена Клоппа занимает первое место в турнирной таблице. «Ноттингем Форест» с 24 очками идёт на 17-й строчке.

В параллельном матче 27-го тура английской Премьер-лиги сыграли «Эвертон» и «Вест Хэм». Игра закончилась со счётом 3:1 в пользу лондонцев. Кроме того, «Брайтон» уступил «Фулхэму» со счётом 0:3.