Александр Тарханов: в будущем Дзагоев в ЦСКА может быть в качестве тренера

Российский специалист Александр Тарханов отреагировал на новость о том, что экс-полузащитник армейцев Алан Дзагоев вернулся в стан красно-синих в качестве селекционера клуба.

«Дзагоев будет набираться опыта в селекционной группе. Алан понимает футбол, видит игроков, поэтому для него это нормальная должность. Конечно, он параллельно может обучаться на тренера и в будущем быть в ЦСКА уже в качестве тренера. Он грамотный парень», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, Дзагоев играл за московский ЦСКА с 2008 по 2022 год. За этот период он принял участие в 395 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 77 голами и 93 результативными передачами.