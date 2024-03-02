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Отношения между Мбаппе и тренером «ПСЖ» ухудшились после новости об уходе игрока — RMC

Отношения между Мбаппе и тренером «ПСЖ» ухудшились после новости об уходе игрока — RMC
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Отношения между главным тренером «Пари Сен-Жермен» Луисом Энрике больше и нападающим Килианом Мбаппе ухудшились после новости об уходе форварда по окончании нынешнего сезона. Об этом сообщает RMC Sport.

По информации источника, наставник парижан больше не считает Мбаппе незаменимым игроком стартового состава. Также сообщается, что президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелаифи уже намекал, что если французский нападающий решит перейти в «Реал», то больше не будет играть, тем самым дав своего рода карт-бланш Луису Энрике.

Напомним, ранее сообщалось, что 25-летний Килиан Мбаппе согласовывает последние детали контракта с мадридским «Реалом». Соглашение вступит в силу 1 июля 2024 года. Руководство «сливочных» хочет завершить подписание контракта с Мбаппе в ближайшие недели, но объявит о его переходе только после завершения сезона.

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