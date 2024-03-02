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Ахмат — Урал 1:0, результат матча 19-го тура РПЛ 2 марта

Гол Семёнова принёс «Ахмату» победу над «Уралом» в 19-м туре РПЛ
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2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались «Ахмат» и «Урал». Игра прошла на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. В качестве главного арбитра встречи выступил Артём Чистяков. Матч начался в 19:00 мск. Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи. Игра завершилась победой хозяев со счётом 1:0.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Окончен
1 : 0
Урал
Екатеринбург
1:0 Семёнов – 73'    

В составе команды из Грозного единственный гол забил защитник Андрей Семёнов — он отметился на 72-й минуте.

После 19 туров чемпионата России «Ахмат» набрал 20 очков и занимает 12-е место. «Урал» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 19 очков и расположился на 13-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 7-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Ахмат» одержал победу со счётом 1:0.

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