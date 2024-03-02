Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Валенсия — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Матч «Зенит» — «Спартак» побил рекорд посещаемости в РПЛ после введения Fan ID

Матч «Зенит» — «Спартак» побил рекорд посещаемости в РПЛ после введения Fan ID
Аудио-версия:
Комментарии

Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги между «Зенитом» и «Спартаком» посетили 57865 зрителей, что стало рекордным показателем после введения системы Fan ID. На момент написания новости идёт 66-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Зенит» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел, оформивший дубль. Единственный гол красно-белых забил нападающий Александр Соболев.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.

Напомним, Карта болельщика или Fan ID — это документ для посещения футбольных матчей, удостоверяющий личность. Впервые его использовали на Кубке конфедерации в 2017 году и на чемпионате мира в 2018 году. С декабря 2022-го Fan ID нужно получать для посещения всех матчей РПЛ.

Материалы по теме
«Он там чувствует себя спокойнее». Тренер «Спартака» — о решении Абаскаля уехать в Москву
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android