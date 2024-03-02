Форвард «Спартака» Соболев после замены в игре с «Зенитом» сразу ушёл в раздевалку

Нападающий московского «Спартака» Александр Соболев после замены на 72-й минуте матча 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» сразу ушёл в раздевалку. На момент написания новости идёт 82-я минута встречи, счёт не открыт — 0:0.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фото: Скриншот трансляции матча

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 5-го тура Российской Премьер-Лиги. В той игре «Зенит» выиграл у «Спартака» со счётом 3:1. В составе сине-бело-голубых голами отметились нападающий Матео Кассьерра и полузащитник Вендел, оформивший дубль. Единственный гол красно-белых забил нападающий Александр Соболев.

После 19 туров чемпионата России «Зенит» набрал 36 очков и занимает второе место. В свою очередь, после аналогичного количества матчей в РПЛ «Спартак» заработал 30 очков и расположился на пятой строчке.