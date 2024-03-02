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«Барселона» провела первые конкретные переговоры с Фликом – журналист Плеттенберг

«Барселона» провела первые конкретные переговоры с Фликом – журналист Плеттенберг
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Бывший рулевой сборной Германии и мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик стал одним из главных фаворитов на пост нового тренера «Барселоны». Об этом в своих социальных сетях сообщает инсайдер Флориан Плеттенберг.

По данным источника, «Барселона» провела первые конкретные переговоры с Фликом. Руководители каталонцев ещё не приняли решение по новому главному тренеру. Но уточняется, что Ханс-Дитер открыт к работе в команде из чемпионата Испании.

Полная трансляция матчей испанской Примеры доступна в Okko.

Напомним, ранее нынешний рулевой каталонцев Хави заявил об уходе из «Барселоны» по итогам сезона.

Хави возглавил «Барселону» в 2021 году и в том сезоне привёл команду к победе в чемпионате Испании и Суперкубке страны. В нынешнем сезоне испанской Ла Лиги после 26 туров «Барселона» занимает третье место, набрав 57 очков. Турнирную таблицу возглавляет «Реал» с 65 очками.

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