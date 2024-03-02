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«Спартак» не забил в Санкт-Петербурге в РПЛ впервые с 2019 года

«Спартак» не забил в Санкт-Петербурге в РПЛ впервые с 2019 года
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Московский «Спартак» не забил в гостевом матче «Зениту» в Российской Премьер-Лиге впервые с 2019 года. В той встрече 18-го тура чемпионата России красно-белые уступили со счётом 0:1.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

Напомним, сегодня, 2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались санкт-петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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