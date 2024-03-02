«Спартак» набрал очки в гостевом матче РПЛ с «Зенитом» впервые с 2018 года

2 марта состоялся матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встречались петербургский «Зенит» и московский «Спартак». Команды играли на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступал Сергей Карасёв. Стартовый свисток прозвучал в 19:30 мск. «Чемпионат» проводил текстовую онлайн-трансляцию матча. Встреча завершилась без забитых мячей — 0:0.

Таким образом, «Спартак» набрал очки в гостевом матче РПЛ с «Зенитом» впервые с 2018 года. Тогда в рамках 6-го тура чемпионата страны команды сыграли вничью – 0:0. Кроме того, «Зенит» не обыграл «Спартак» в домашнем матче РПЛ впервые с 2018 года.

После сегодняшнего матча в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.