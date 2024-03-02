Слишкович назвал справедливым результатом ничью «Спартака» с «Зенитом»

Исполняющий обязанности главного тренера московского «Спартака» Владимир Слишкович прокомментировал ничейный результат в матче 19-го тура чемпионата России с санкт-петербургским «Зенитом» (0:0).

«Мы ожидали такого развития матча. «Зенит» взял мяч под контроль, тем не менее в первом тайме мы действовали компактно и не позволяли создавать опасные моменты у наших ворот. На второй тайм команда вышла увереннне. Чувствовалось, что «Зенит» действовал нервозно. И мы старались этим пользоваться.

Жаль, что мы не смогли реализовать момент на 90-й минуте. Но результат справедлив. Идём дальше», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

«Зенит» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024. Команда Сергея Семака набрала 37 очков после 19 матчей. «Спартак» находится на четвёртой строчке, заработав 31 очко. Турнирную таблицу чемпионата России возглавляет «Краснодар», у которого 39 очков.