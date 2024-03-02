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Тренер «Спартака» Слишкович: тактически матч с «Зенитом» — почти идеальный

Тренер «Спартака» Слишкович: тактически матч с «Зенитом» — почти идеальный
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович оценил тактические действия красно-белых в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Мы пообщались с командой. Я видел, что ребята гордятся собой и друг другом. Мы всегда хотим побеждать, но всё зависит от развития встречи. В концовке нам не хватило точности, но мы были близки к победе.

Тактически это был почти идеальный матч. Знали, что будет непросто, но мы завоевали эту ничью. И ребята могут гордиться этим», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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