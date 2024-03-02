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Тренер «Спартака» Слишкович объснил эмоции Соболева после замены в матче с «Зенитом»

Тренер «Спартака» Слишкович объснил эмоции Соболева после замены в матче с «Зенитом»
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Тренер московского «Спартака» Владимир Слишкович высказался о реакции нападающего Александра Соболева после замены в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0). Напомним, после замены на 72-й минуте форвард сразу ушёл в раздевалку.

МИР Российская Премьер-лига . 19-й тур
02 марта 2024, суббота. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва

«Эпизод с Соболевым? Это не конфликт. И я прошу их не искать. Их не существует. Саша эмоциональный игрок, он сильно помог команде. И злился потому что не забил. А он жаждет именно этого. Он принял душ и вернулся. И сделал то, что сделал на поле», — передаёт слова Слишковича корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Зимин.

После этой игры в активе команды из Санкт-Петербурга стало 37 очков. Подопечные Сергея Семака занимают второе место в турнирной таблице чемпионата России, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. «Спартак» набрал 31 очко и поднялся на четвёртую строчку в РПЛ.

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